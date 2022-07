Pericolosa recrudescenza Meteo | Giuliacci-choc | che cosa sta per colpirci

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Ancora instabilità. Le fresche correnti nordatlantiche in scorrimento sull'Europa centrale mettono ko, giusto per qualche giorno, l'anticiclone africano. Stando alle previsioni "nel corso del fine settimana il quadroè a tratti dinamico". Il sito.it parla di intensi temporali e locali grandinate anche di grosse dimensioni. Tutti fenomeni che abbattono le temperature da record a cui siamo stati abituati questi giorni, specie al Nord e su parte del Centro. Non è nemmeno esclusa una nuovadella variabilità che potrebbe generare nubi convettive importanti che avranno modo di portare qualche disagio specialmente sulle regioni settentrionali. Più nel dettaglio - si legge - "ci aspettiamo dalle ore più calde l'innesco di temporali grazie ai contrasti tra l'aria più fresca e il caldo ...