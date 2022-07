Omicidio a Civitanova Marche, quegli spettatori incapaci fermare la violenza (Di sabato 30 luglio 2022) Mentre leggo le prime notizie che arrivano da Civitanova Marche , sull'assassinio brutale, in pieno sole, in pieno centro, lungo Corso Umberto I nell'ultimo venerdì di luglio, temo ciò che diremo, penseremo, ... Leggi su repubblica (Di sabato 30 luglio 2022) Mentre leggo le prime notizie che arrivano da, sull'assassinio brutale, in pieno sole, in pieno centro, lungo Corso Umberto I nell'ultimo venerdì di luglio, temo ciò che diremo, penseremo, ...

repubblica : Civitanova Marche, ambulante nigeriano ucciso. Fermato l'aggressore italiano - Video - RaiNews : Secondo alcuni negozianti, l'ambulante era una presenza abituale in quella zona e sarebbe stata sua la stampella us… - gervasoni1968 : Omicidio di Civitanova. Don Vinicio Albanesi: 'Razzismo e rabbia che si sfogano sui più fragili' - la Repubblica - gervasoni1968 : Credo che il Pm dovrebbe anche imputare l’odio razziale, sarebbe giusto. #civitanova Omicidio di Civitanova Marche… - ciottomate : RT @MilkoSichinolfi: Noto, non senza una buona dose di stupore (!), che la #Meloni non ha ancora trovato il tempo per scrivere un pensiero… -