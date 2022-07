Morì in incidente, i genitori: “Dopo 14 anni ‘nessuna verità'” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Volturno (Ce) – Domani, 31 luglio, ricorre il 14esimo anniversario della morte di Luigi Ciaramella, deceduto a 19 anni a Castel Volturno (Caserta) in un incidente stradale. Da quel tragico giorno di piena estate 2008, i genitori di Luigi cercano la verità su quanto accaduto, ma non riescono ancora a trovarla; e intanto con gli anni sono diventati punti di riferimento per tutte le vittime della strada. “Non abbiamo voluto una causa civile e un eventuale risarcimento, ma chiediamo giustizia per il nostro unico figlio che non c’è più. Non vogliamo i soldi sporchi di sangue, ci disprezzeremmo da soli” dice carico di rabbia ma anche volontà di andare fino in fondo Biagio Ciaramella, papà di Luigi. “In tutti questi anni – sottolinea – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Volturno (Ce) – Domani, 31 luglio, ricorre il 14esimoversario della morte di Luigi Ciaramella, deceduto a 19a Castel Volturno (Caserta) in unstradale. Da quel tragico giorno di piena estate 2008, idi Luigi cercano lasu quanto accaduto, ma non riescono ancora a trovarla; e intanto con glisono diventati punti di riferimento per tutte le vittime della strada. “Non abbiamo voluto una causa civile e un eventuale risarcimento, ma chiediamo giustizia per il nostro unico figlio che non c’è più. Non vogliamo i soldi sporchi di sangue, ci disprezzeremmo da soli” dice carico di rabbia ma anche volontà di andare fino in fondo Biagio Ciaramella, papà di Luigi. “In tutti questi– sottolinea – ...

