Massimo Ciavarro | «Senza la bellezza non avrei potuto fare ciò che ho fatto | ma non mi piace apparire»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 luglio 2022) La Stampa intervista. Rivela che il cinema gli ha messo sempre molta ansia. «Mi ha sempre messo un’ansia spaventosa, non mi è mai piaciutoe poi sui set si fa tutto di corsa, e poi non mi piacciono quei registi sempre incazzati, quelli convinti di star facendo chissà che. Forse per questo reagisco diventando chiuso, timido. Quando mi hanno offerto i primi ruoli in due film mi veniva da rispondere “ma che siete impazziti?”». Racconta come ha iniziato a recitare. «Ero iscritto a Legge, avevo7- 8 esami, ma avevo capito che non miva e che non mi andava di continuare, non so nemmeno bene perché. Facevo già da un po’ i fotoromanzi, qualcuno mi consigliò di iscrivermi a una scuola di recitazione, a Roma ce n’era una che si chiamava La Scaletta, le mie compagne di corso ...