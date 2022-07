LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Stefanie Horn in finale con il terzo tempo! Attesa per De Gennaro (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11: Doppio salto di porta e addio sogni per il polacco Brzezinski che chiude con un ritardo di 104?68. Ora il polacco Popiela 10.10: Quattro errori per lo sloveno Kuder Marusic che chiude con il tempo di 107.77. Ora il polacco Brzezinski 10.06: Tra poco il via della semifinale maschile con lo sloveno Kuder Marusic. 40 al via, ci sono gli azzurri Ivaldi e De Gennaro 10.04: In finale nella gara del K1 donne vanno Funk (Ger), Lilik (Ger), Horn (Ita), Tercelj (Slo), Fox (Aus), Woods (Gbr), Chiurraut (Esp), Prigent (Fra), Wegman (Ned), Zwolinska (Pol) 10.03: Confermato il tempio di Horn che è terza 10.02: E’ finale PER Stefanie Horn!!! E’ terza ma serve un controllo. Ritardo per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11: Doppio salto di porta e addio sogni per il polacco Brzezinski che chiude con un ritardo di 104?68. Ora il polacco Popiela 10.10: Quattro errori per lo sloveno Kuder Marusic che chiude con il tempo di 107.77. Ora il polacco Brzezinski 10.06: Tra poco il via della semimaschile con lo sloveno Kuder Marusic. 40 al via, ci sono gli azzurri Ivaldi e De10.04: Innella gara del K1 donne vanno Funk (Ger), Lilik (Ger),(Ita), Tercelj (Slo), Fox (Aus), Woods (Gbr), Chiurraut (Esp), Prigent (Fra), Wegman (Ned), Zwolinska (Pol) 10.03: Confermato il tempio diche è terza 10.02: E’PER!!! E’ terza ma serve un controllo. Ritardo per ...

