La discesa in campo di Michele Santoro: «Fondo il partito che non c’è e mi alleo con Conte» (Di sabato 30 luglio 2022) «Ma quale rossobruno, sono come Ciccio Ingrassia che in Amarcord sale sull’albero e dice “voglio una donna”, anche io vorrei salire e urlare: voglio un partito». Un cinefilo come Michele Santoro non poteva che scegliere una citazione per spiegare nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica la sua voglia di fondare un partito. Un partito che non c’è, come la “tv che non c’è” che negli anni Novanta doveva spezzare il monopolio Rai-Mediaset. Anche se nel colloquio con Stefano Cappellini appare anche dubbioso: «Dovrei fondare un partito in una settimana? Io sono sinceramente disponibile con tutte le mie conoscenze e capacità di comunicazione a dare un contributo. Un partito non nasce per decisione di una o poche persone ma per rappresentare le esigenze di un pezzo di ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «Ma quale rossobruno, sono come Ciccio Ingrassia che in Amarcord sale sull’albero e dice “voglio una donna”, anche io vorrei salire e urlare: voglio un». Un cinefilo comenon poteva che scegliere una citazione per spiegare nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica la sua voglia di fondare un. Unche non c’è, come la “tv che non c’è” che negli anni Novanta doveva spezzare il monopolio Rai-Mediaset. Anche se nel colloquio con Stefano Cappellini appare anche dubbioso: «Dovrei fondare unin una settimana? Io sono sinceramente disponibile con tutte le mie conoscenze e capacità di comunicazione a dare un contributo. Unnon nasce per decisione di una o poche persone ma per rappresentare le esigenze di un pezzo di ...

LSilente : @Libero_official @cicciolina_uff aspettiamo la sua discesa in campo.. - IgnatiusReillyJ : Penso che #conte sia la sciagura politica più grossa in questo paese dalla discesa in campo di Berlusconi quasi 30… - gi_useppe8 : @berlusconi Ottimo Signor Presidente! Grazie per la sua discesa in campo! Sotto la sua autorevolissima guida supere… - satellix1966 : @serracchiani La campagna del fango iniziata, a quando la discesa in campo della magistratura? - SPrivoli : @LiciaRonzulli @berlusconi @forza_italia @zona_bianca Er ' cazzaro nero ' è sceso in campo , gli italiani si augura… -