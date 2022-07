Katia Ricciarelli rivelazione su Pippo Baudo: “Mi fece abortire, per lui era troppo presto” (Di sabato 30 luglio 2022) Katia Ricciarelli, nella sua vita ha avuto due grandi amore, uno per l’ex marito Pippo Baudo e l’altro per il tenore José Carreras. La soprano non ha mai avuto figli e su questo tema molto delicato ha rivelato: “Dio mi ha punita.” Nel luglio del 2018 Katia Ricciarelli si è raccontata ai microfoni di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Canale Nove, in quell’occasione ha avuto modo di parlare della sua storia d’amore con l’ex marito Pippo Baudo. Katia Ricciarelli rivelazione sull’ex marito Pippo Baudo: “Ero incinta” La Fagnani fece una domanda molto difficile alla talentuosa soprano, le chiese infatti cosa mancasse nella sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022), nella sua vita ha avuto due grandi amore, uno per l’ex maritoe l’altro per il tenore José Carreras. La soprano non ha mai avuto figli e su questo tema molto delicato ha rivelato: “Dio mi ha punita.” Nel luglio del 2018si è raccontata ai microfoni di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Canale Nove, in quell’occasione ha avuto modo di parlare della sua storia d’amore con l’ex maritosull’ex marito: “Ero incinta” La Fagnaniuna domanda molto difficile alla talentuosa soprano, le chiese infatti cosa mancasse nella sua ...

