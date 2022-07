Gol, dribbling, assist: Adli e Leao fanno sognare il Milan | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Tra gol, dribbling e assist il Milan, con Yacine Adli e Rafael Leao è messo più che bene. Numeri e curiosità sulla coppia appena formata Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Tra gol,il, con Yacinee Rafaelè messo più che bene. Numeri e curiosità sulla coppia appena formata

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Gol, dribbling, assist: #YacineAdli e @RafaeLeao7 fanno sognare il @acmilan | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Adli… - PianetaMilan : Gol, dribbling, assist: #YacineAdli e @RafaeLeao7 fanno sognare il @acmilan | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - IvanBiancoNeroJ : @Viglia_San_Jj Mah, non so se sono il problema minore. È vero il cc è molto importante, ma i terzini creano superio… - gobbo_sicano : RT @Furiaceca__: Gasarsi per una sola giocata, per un gol segnato per un dribbling ecc... Troppo poco non mi basta più, voglio vedere una s… - Furiaceca__ : Gasarsi per una sola giocata, per un gol segnato per un dribbling ecc... Troppo poco non mi basta più, voglio veder… -