Giugliano | fiaccolata per scongiurare chiusura Convento dei Monaci

Intanto, per venerdì prossimo è annunciata unaper le strade diper invitare i responsabili dell'Ordine a rivedere la decisione.Intanto - dopo il flash mob organizzato dai fedeli la scorsa settimana - per venerdi' prossimo e' annunciata unaperle strade diper invitare i responsabili dell'Ordine a ...È divenuta una battaglia trasversale quella per evitare la chiusura del convento dei monaci di Giugliano. La notizia dell'imminente addio dei francescani voluto dall'ordine ...I francescani dell'Ordine dei frati minori hanno deciso di lasciare, dopo 400 anni, il convento di Giugliano in Campania (Napoli). Ma il sindaco Nicola ...