Elezioni, si ricomincia: tra instabilità e memoria corta, torna il tempo della propaganda (Di sabato 30 luglio 2022) di Paolo Di Falco instabilità: questa è forse la parola più adatta per descrivere la nostra Italia nel contesto politico internazionale, quella caratteristica intrinseca che si cela sempre dietro l'angolo per fare la sua puntuale comparsa dopo un paio di anni. Siamo anche conosciuti per la nostra memoria corta, a tal punto che in 76 anni di storia repubblicana si sono susseguiti 67 governi e ben 30 presidenti del Consiglio. Adesso, in un contesto dove da più di quattro mesi un Paese non così troppo distante da noi continua a essere bombardato, l'inflazione ha toccato un 8% che non si registrava da gennaio del 1986, gli effetti dell'emergenza climatica tra siccità e scioglimento dei ghiacciai diventa sempre più incombente, bisogna trovare una soluzione all'emergenza sociale, il nostro Paese si avvia alle urne anticipate. Così, tra ...

