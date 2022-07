Dybala - Roma, buona la prima: tutto sulla sua partita contro il Tottenham (Di sabato 30 luglio 2022) Roma - I tifosi aspettavano questa partita solamente per osservare lui. Dybala naturalmente, la Joya, il diamante del mercato estivo della Roma. Dopo l'esordio a porte chiuse contro l'Ascoli, ecco il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022)- I tifosi aspettavano questasolamente per osservare lui.naturalmente, la Joya, il diamante del mercato estivo della. Dopo l'esordio a porte chiusel'Ascoli, ecco il ...

Gazzetta_it : Abraham, l'intervista: 'Con me e Dybala è una #Roma da scudetto' - AliprandiJacopo : Ore 20.44 Primo squillo di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Cross perfetto e tutti ad abbracciarlo.… - FBiasin : Quelli che sfottono i tifosi della #Roma per i festeggiamenti post Conference o per la presentazione di #Dybala io,… - lawxzss : RT @sportli26181512: Dybala-Roma, buona la prima: tutto sulla sua partita contro il Tottenham: La Joya in campo per 60 minuti: grande lavor… - ZonaBianconeri : RT @gigipoletti: #zaniolo #dybala che sogno ….alla #Roma ……poteva essere una coppia bianconera #Juventus -