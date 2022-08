«Dopo di noi Eden con Antonella Clerici». Gaffe a In Onda – Video (Di sabato 30 luglio 2022) David Parenzo - In Onda Essere annunciati dal programma che precede è sempre una gran mossa, spesso sintomo di sintonia nella rete in cui si lavora. A patto, però, che non ti scambino per qualcun’altra. Ne sa qualcosa Licia Colò, che David Parenzo ha confuso in diretta con Antonella Clerici. Nelle battute conclusive della puntata di ieri di In Onda, a Concita De Gregorio sono toccati i ringraziamenti di rito agli ospiti intervenuti in studio e in collegamento, mentre al collega l’annuncio della prima serata di La7: “Dopo di noi, ne abbiamo bisogno, c’è Eden – Il Paradiso Terrestre con la Antonella Clerici“ afferma Parenzo. Così, a casaccio, senza un perché né un nesso, ricci biondi a parte che non sono di certo un’attenuante, e senza che nessuno ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 luglio 2022) David Parenzo - InEssere annunciati dal programma che precede è sempre una gran mossa, spesso sintomo di sintonia nella rete in cui si lavora. A patto, però, che non ti scambino per qualcun’altra. Ne sa qualcosa Licia Colò, che David Parenzo ha confuso in diretta con. Nelle battute conclusive della puntata di ieri di In, a Concita De Gregorio sono toccati i ringraziamenti di rito agli ospiti intervenuti in studio e in collegamento, mentre al collega l’annuncio della prima serata di La7: “di noi, ne abbiamo bisogno, c’è– Il Paradiso Terrestre con la“ afferma Parenzo. Così, a casaccio, senza un perché né un nesso, ricci biondi a parte che non sono di certo un’attenuante, e senza che nessuno ...

mecna : Non ho mai capito davvero perché 31/07 vi abbia colpito così tanto, ma anno dopo anno, live dopo live, ho intuito c… - OfficialASRoma : Finisce qui dopo 5 minuti di recupero: vinciamo noi 1-0 grazie al gol di @ibanez41oficial al 29' ?? #SpursRoma |… - petergomezblog : M5s, l’intervento di Grillo dopo la conferma dei due mandati: “Alcuni di noi sono caduti, molti contagiati da zombi… - giovannabordo14 : Quelli lontani da Noi dopo le dx ,sn le sx di Speranza Fratoianni ,Bersani ecc.quelli del No ai termovalorizz.rig… - ificouldflyyx : RT @hesdelicatepov_: noi quando harry tornerà in italia dopo non aver cantato fine line #HarryStyles -