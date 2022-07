“Dai festini a statiste?” Parenzo sbotta sul caso Gelmini-Carfagna | qual è la verità

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 luglio 2022) “Dichiarazione orribile e inelegante”. Davide Concita De Gregorio, conduttori del talk politico In Onda su LA7, venerdì 29 luglio, criticano le parole del governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio su Marae Mariastella. Ma cosa è successo? Renato Brunetta, Marae Mariastellahanno lasciato Forza Italia in dissenso con la decisione di Silvio Berlusconi di “appiattirsi” sulle posizioni di Lega e FdI per far cadere il governo Draghi e andare al voto anticipato. Le due ministre sono entrate in Azione, il partito di Carlo Calenda. Tra le reazioni e i commenti piccati degli ex alleati, ha suscitato particolare sdegno quella del presidente Marco Marsilio, eletto nelle fila di Fratelli d'Italia. In un'intervista a SkyTg24 ha dichiarato: “A me dispiace vedere due care ...