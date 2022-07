Canoa slalom, Mondiali 2022: Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro approdano in finale nel kayak! (Di sabato 30 luglio 2022) I Mondiali 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom proseguono a gonfie vele per l’Italia ad Augusta, in Germania: nelle semifinali del kayak, femminile e maschile, disputate nella prima parte della sessione mattutina, passano in finale due azzurri su quattro. Nella semifinale femminile, dove il miglior crono è della padrona di casa tedesca Ricarda Funk in 103.74 (percorso netto), davanti alla connazionale Elena Lilik, seconda in 105.54 (+1.80, 2 penalità), si piazza al terzo posto Stefanie Horn, campionessa d’Europa in carica, che passa il turno con il percorso netto in 107.01. Viene invece eliminata Marta Bertoncelli, campionessa italiana Under 23, che è autrice di una discesa troppo lenta, che non sarebbe bastata per l’ingresso tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Idied extremeproseguono a gonfie vele per l’Italia ad Augusta, in Germania: nelle semifinali del kayak, femminile e maschile, disputate nella prima parte della sessione mattutina, passano indue azzurri su quattro. Nella semifemminile, dove il miglior crono è della padrona di casa tedesca Ricarda Funk in 103.74 (percorso netto), davanti alla connazionale Elena Lilik, seconda in 105.54 (+1.80, 2 penalità), si piazza al terzo posto, campionessa d’Europa in carica, che passa il turno con il percorso netto in 107.01. Viene invece eliminata Marta Bertoncelli, campionessa italiana Under 23, che è autrice di una discesa troppo lenta, che non sarebbe bastata per l’ingresso tra le ...

