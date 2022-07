Calciomercato Cagliari: possibile cessione di Tramoni all’Olympiakos (Di sabato 30 luglio 2022) Il Cagliari sta valutando la cessione del giovane giocatore Matteo Tramoni: l’Olympiakos è in pole sul giocatore Il futuro del giocatore Matteo Tramoni è ancora in bilico. Il giovane ha portato a casa un’annata strepitosa con il Brescia. Il Cagliari – come riportato dell’edizione odierna di Tuttosport – sta valutando la sua cessione. Il giovane, si legge, è finito nel mirino di tantissime squadre della Serie B anche se i passi più concreti li sta compiendo l’Olympiakos. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni in merito alle sorti del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Ilsta valutando ladel giovane giocatore Matteo: l’Olympiakos è in pole sul giocatore Il futuro del giocatore Matteoè ancora in bilico. Il giovane ha portato a casa un’annata strepitosa con il Brescia. Il– come riportato dell’edizione odierna di Tuttosport – sta valutando la sua. Il giovane, si legge, è finito nel mirino di tantissime squadre della Serie B anche se i passi più concreti li sta compiendo l’Olympiakos. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni in merito alle sorti del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

