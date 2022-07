Valentina Vignali come una dea greca: impossibile non vedere cosa c’è sotto (Di venerdì 29 luglio 2022) Una cestista che, con il suo ultimo post pubblicato su Instagram, manda letteralmente fuori di testa i fan. Ecco Valentina Vignali. Recentemente ha annunciato il proprio ritiro; Valentina Vignali, dopo una vita legata al basket, ha deciso di lasciare lo sport che ha caratterizzato la sua vita. La conosciamo, infatti, come una delle cestiste più brave che ci siano. InstagramNon solo una grande giocatrice di basket; Valentina Vignali, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche ad un reality molto importante all’interno delle reti Mediaset. Stiamo parlando del Grande Fratello, più precisamente la sedicesima edizione vinta da Martina Nasoni. E’ stata sicuramente positiva come esperienza dal momento che la cestista ha dovuto lasciare il gioco dopo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 luglio 2022) Una cestista che, con il suo ultimo post pubblicato su Instagram, manda letteralmente fuori di testa i fan. Ecco. Recentemente ha annunciato il proprio ritiro;, dopo una vita legata al basket, ha deciso di lasciare lo sport che ha caratterizzato la sua vita. La conosciamo, infatti,una delle cestiste più brave che ci siano. InstagramNon solo una grande giocatrice di basket;, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche ad un reality molto importante all’interno delle reti Mediaset. Stiamo parlando del Grande Fratello, più precisamente la sedicesima edizione vinta da Martina Nasoni. E’ stata sicuramente positivaesperienza dal momento che la cestista ha dovuto lasciare il gioco dopo ...

