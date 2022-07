Ucraina: Bielorussia ritira ambasciatore nel Regno Unito (Di venerdì 29 luglio 2022) Minsk, 29 lug. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) - Il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatoli Glaz, ha riferito che Minsk ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore nel Regno Unito. Glaz ha sottolineato che la misura è stata adottata dopo il pacchetto di sanzioni imposte alla Bielorussia, che colpiscono, tra gli altri, i dipendenti delle aziende e dei media bielorussi. Il portavoce ha inoltre condannato il ritiro dei visti ai deputati bielorussi in vista della riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Come ha spiegato, le “misure restrittive e illegali” messe in atto dal governo britannico “non consentono attualmente lo sviluppo di un dialogo esaustivo”. Tuttavia, ha confermato che il ritiro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Minsk, 29 lug. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) - Il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatoli Glaz, ha riferito che Minsk ha deciso dire il proprionel. Glaz ha sottolineato che la misura è stata adottata dopo il pacchetto di sanzioni imposte alla, che colpiscono, tra gli altri, i dipendenti delle aziende e dei media bielorussi. Il portavoce ha inoltre condannato il ritiro dei visti ai deputati bielorussi in vista della riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Come ha spiegato, le “misure restrittive e illegali” messe in atto dal governo britannico “non consentono attualmente lo sviluppo di un dialogo esaustivo”. Tuttavia, ha confermato che il ritiro ...

