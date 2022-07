Triennale di Milano, soci non accettano le modifiche al regolamento: l'Associazione verso lo scioglimento (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è consumato in queste ore lo strappo definitivo tra l' Associazione Amici della Triennale e il museo di Milano , che ha sottoposto all'attenzione dei soci la nuova Convenzione . Il documento, con ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è consumato in queste ore lo strappo definitivo tra l' Asazione Amici dellae il museo di, che ha sottoposto all'attenzione deila nuova Convenzione . Il documento, con ...

leggoit : Triennale di Milano, soci non accettano le modifiche al regolamento: l'Associazione verso lo scioglimento - zazoomblog : Milano: soci non accettano convenzione Amici della Triennale verso lo scioglimento - #Milano: #accettano… - TV7Benevento : Milano: soci non accettano convenzione, 'Amici della Triennale' verso lo scioglimento - - goaheda : Signore e signori Ragazze e ragazzi Popolo di twitter in generale È ufficiale @fvcksocietyi ha finito gli esami d… - Giorgia010294 : @_ang__m Poi ci siamo iniziati a risentire, ma molto tranquillamente, proprio come amici che non volevano perdersi… -