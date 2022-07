Terra Amara tra Beautiful e Uomini e Donne nella nuova stagione di Canale 5 (Di venerdì 29 luglio 2022) Terra Amara I risultati degli ultimi giorni non lasciano più dubbi. Sarà Terra Amara la soap che sostituirà Una Vita nel daytime di Canale 5. Forte di ascolti in crescita, con picchi superiori al 21% (qui il dato di ieri), la saga turca approderà nell’importante e prezioso slot delle 14.10 in autunno inoltrato ossia quando le avventure di Acacias 38 giungeranno a naturale conclusione. Terra Amara si ritroverà tra l’inscalfibile Beautiful e il colosso Uomini e Donne, in opposizione all’informazione di Rai3 e a Oggi un Altro Giorno di Serena Bortone, reduce da una stagione in ascesa. Il racconto dell’amore impossibile tra Yilmaz e Zuleyha ha vinto a mani basse il confronto con Un Altro Domani, soap ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 luglio 2022)I risultati degli ultimi giorni non lasciano più dubbi. Saràla soap che sostituirà Una Vita nel daytime di5. Forte di ascolti in crescita, con picchi superiori al 21% (qui il dato di ieri), la saga turca approderà nell’importante e prezioso slot delle 14.10 in autunno inoltrato ossia quando le avventure di Acacias 38 giungeranno a naturale conclusione.si ritroverà tra l’inscalfibilee il colosso, in opposizione all’informazione di Rai3 e a Oggi un Altro Giorno di Serena Bortone, reduce da unain ascesa. Il racconto dell’amore impossibile tra Yilmaz e Zuleyha ha vinto a mani basse il confronto con Un Altro Domani, soap ...

