Tendenze moda dell’estate: le righe sono le protagoniste (Di venerdì 29 luglio 2022) Life&People.it Le righe sono la vera tendenza moda sui vestiti dell’estate. Le collezioni Primavera Estate 2022 offrono tantissimi modelli: dai classici abiti a righe bianche e blu navy a quelli dai colori accesi che puntano sul contrasto. Spazio anche a quelli larghi e comodi da indossare come copricostume per andare in spiaggia: gli chemisier leggeri e freschissimi, a maniche lunghe o corte, e i caftani perfetti per i momenti casual. Il tessuto a righe è perfetto anche per le gonne, le camicie, i costumi e gli accessori. Che siano verticali, orizzontali, diagonali, dall’andamento irregolare, maxi o sottili non importa, le righe regalano sempre un look estivo originale. Gli stilisti hanno puntato sul total look incoronando le righe regine ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 29 luglio 2022) Life&People.it Lela vera tendenzasui vestiti. Le collezioni Primavera Estate 2022 offrono tantissimi modelli: dai classici abiti abianche e blu navy a quelli dai colori accesi che puntano sul contrasto. Spazio anche a quelli larghi e comodi da indossare come copricostume per andare in spiaggia: gli chemisier leggeri e freschissimi, a maniche lunghe o corte, e i caftani perfetti per i momenti casual. Il tessuto aè perfetto anche per le gonne, le camicie, i costumi e gli accessori. Che siano verticali, orizzontali, diagonali, dall’andamento irregolare, maxi o sottili non importa, leregalano sempre un look estivo originale. Gli stilisti hanno puntato sul total look incoronando leregine ...

