Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Le persone portatrici di una specifica mutazione del gene Mthfr, fino al 20% della popolazione, hanno la tendenza ad avere un alto livello di omocisteina nel sangue e un rischio aumentato di essere colpite da infarto o ictus. Questo elevato rischio cardiovascolare scaturisce dall'alterata funzione endoteliale e da una aumentata reattività piastrinica che favorisce la comparsa di fenomeni trombotici. Nonostante si possa ottenere la normalizzazione dell'omocisteina attraverso la somministrazione di acido folico e vitamina B12, il rischio cardiovascolare resta però elevato. Ora una ricerca condotta dal Laboratorio Di Fisiopatologia vascolare dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), dall'università di Salerno, dall'Università Luigi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Le persone portatrici di una specificadel gene, fino al 20% della popolazione, hanno la tendenza ad avere un alto livello di omocisteina nel sangue e unaumentato di essere colpite da infarto o ictus. Questo elevatoscaturisce dall'alterata funzione endoteliale e da una aumentata reattività piastrinica che favorisce la comparsa di fenomeni trombotici. Nonostante si possa ottenere la normalizzazione dell'omocisteina attraverso la somministrazione di acido folico e vitamina B12, ilresta però elevato. Ora una ricerca condotta dal Laboratorio Di Fisiopatologia vascolare dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), dall'università di Salerno, dall'Università Luigi ...

LocalPage3 : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - italiaserait : Studio su riduzione rischio cardiovascolare in portatori mutazione Mthfr - bildarte : RT @ChanceGardiner: 'Studio: 'Nessuna riduzione della mortalità dopo la VACClNAZlONE in Olanda. Aumento significativo e inspiegabile di 4 s… - sabribri1977 : RT @ChanceGardiner: 'Studio: 'Nessuna riduzione della mortalità dopo la VACClNAZlONE in Olanda. Aumento significativo e inspiegabile di 4 s… - Mara1781 : RT @ChanceGardiner: 'Studio: 'Nessuna riduzione della mortalità dopo la VACClNAZlONE in Olanda. Aumento significativo e inspiegabile di 4 s… -