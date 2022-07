Si nasconde in bagno per filmare una 13enne durante la doccia: aggredito dai passanti (Di venerdì 29 luglio 2022) Circeo. Si era nascosto in un angolo, con la camera puntata su di lei mentre si faceva la doccia in un campeggio del Circeo. Poi ha iniziato a filmare tutta la scena. Era così talmente assorto dal suo compito che nemmeno si è accorto che diversi bagnanti lo avevano notato e che si stavano avvicinando con fare minaccioso per aggredirlo. Filma una 13enne dotto la doccia al Circeo Il tutto si è consumato in pochi minuti, all’interno di un rinomato campeggio del Circeo, sulla costa pontina. Alla fine, solamente l’intervento dei carabinieri di Terracina ha evitato il linciaggio. Ora l’uomo è accusato di aver filmato una ragazzina di 13 anni mentre era intenta a farsi la doccia. L’episodio si è verificato in un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Protagonista un uomo di cinquant’anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Circeo. Si era nascosto in un angolo, con la camera puntata su di lei mentre si faceva lain un campeggio del Circeo. Poi ha iniziato atutta la scena. Era così talmente assorto dal suo compito che nemmeno si è accorto che diversi bagnanti lo avevano notato e che si stavano avvicinando con fare minaccioso per aggredirlo. Filma unadotto laal Circeo Il tutto si è consumato in pochi minuti, all’interno di un rinomato campeggio del Circeo, sulla costa pontina. Alla fine, solamente l’intervento dei carabinieri di Terracina ha evitato il linciaggio. Ora l’uomo è accusato di aver filmato una ragazzina di 13 anni mentre era intenta a farsi la. L’episodio si è verificato in un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Protagonista un uomo di cinquant’anni ...

CorriereCitta : Si nasconde in bagno per filmare una 13enne durante la doccia: aggredito dai passanti - CatelliRossella : MENTI MARCIE Circeo, si nasconde nel bagno per filmare una 13enne mentre si fa la doccia in un camping. La folla t… - cicciodevilla : RT @PieraBelfanti: Circeo, si nasconde nel bagno per filmare una 13enne mentre si fa la doccia in un camping. La folla tenta di linciarlo h… - PieraBelfanti : Circeo, si nasconde nel bagno per filmare una 13enne mentre si fa la doccia in un camping. La folla tenta di lincia… - Victoria_Wet : RT @Saverio00473697: In un camping del Circeo un bastardo si nasconde nel bagno per filmare una 13enne sotto la doccia. I genitori chiamano… -