Rosso, fucsia o arancio? Tempo di osare (Di venerdì 29 luglio 2022) L'estate 2022 segna il grande ritorno dei rossetti colorati, non solo rossi: dopo due anni di mascherine, le labbra si vestono di tonalità vibranti, accese e divertenti. Lo ricorda oggi l'international Lipstick Day, ma anche le celeb sugli ultimi red carpet, da Cannes in poi: Sharon Stone e Charlotte Casiraghi osano il fucsia, Coco Rocha un Rosso aranciato fluorescente, Tilda Swinton un corallo intenso… Ecco le nuance di tendenza, da provare subito. Rossi, fucsia, arancio: i rossetti dell'estate 2022 guarda le foto ...

