Roma, entrano in casa e pestano a sangue un 70enne: poi portano via oro e denaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma. Il loro ultimo colpo risaliva al 10 giugno scorso, giorno in cui erano partite anche le indagini: una rapina commessa ai danni di un uomo di 70 anni di Civitavecchia che fu picchiato in casa e poi derubato. Nelle ultime ore è arrivato l’epilogo di quelle lunghe ricerche: i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia, coordinati dalle Procure della Repubblica di Roma e Civitavecchia, hanno fermato due persone in un appartamento del quartiere Romano dell’Alessandrino, gravemente indiziate del colpo. In casa per una rapina: pestato un anziano di 70 anni Si tratta di due cittadini georgiani di 45 e 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora, e con numerosi precedenti alle spalle, anche della stessa gravità e natura. I due ora sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Il loro ultimo colpo risaliva al 10 giugno scorso, giorno in cui erano partite anche le indagini: una rapina commessa ai danni di un uomo di 70 anni di Civitavecchia che fu picchiato ine poi derubato. Nelle ultime ore è arrivato l’epilogo di quelle lunghe ricerche: i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia, coordinati dalle Procure della Repubblica die Civitavecchia, hanno fermato due persone in un appartamento del quartiereno dell’Alessandrino, gravemente indiziate del colpo. Inper una rapina: pestato un anziano di 70 anni Si tratta di due cittadini georgiani di 45 e 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora, e con numerosi precedenti alle spalle, anche della stessa gravità e natura. I due ora sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria poiché gravemente ...

CorriereCitta : Roma, entrano in casa e pestano a sangue un 70enne: poi portano via oro e denaro - meopinelli : @rubio_chef @lphaBlack @OfficialASRoma A Gabriè , sei annató in fissa con questa cosa .. stai mischiando un’amichev… - supporter_roma : @scr_Mat Non sono d’accordo, perché la formazione titolare è quella che gioca la maggioranza della partita (almeno… - ReatoFabio : @NiccolFrancesc6 @stevevicrn Si ma gli danno 10mln… non 25. E sappiamo tutti che se all’Inter non entrano quei 25 s… - SperanzaNada : -