Raffaella Carrà | da oggi moltissime produzioni porteranno il suo “segno” | Una decisione storica

Leggi su newstv

(Di venerdì 29 luglio 2022) È passato un anno dalla morte di, conosciuta anche come “la regina della televisione italiana”: il suoè destinato a restare per sempre grazie a questa iniziativa.(web source)Nel corso della sua carriera quasi sessantennale,è stata soubrette, showgirl, ballerina, cantante, attrice, conduttrice ed autrice, oltre che attivista ed icona della comunità LGBTQ+. Nota anche come “la regina della televisione italiana”, l’artista verrà sempre ricordata come una delle più influenti di tutti i tempi. Non solo in Italia ma in tutta Europa. Un’icona della musica italiana Definita “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso” dal quotidiano The Guardian nel 2020. La sua notorietà è legata a tormentoni come ...