Quando hai 2 zucchine e un po' di formaggio, prepara questa ricetta facile per pranzo o cena. Tutti ne vorranno ancora! (Di venerdì 29 luglio 2022) Se ti sono avanzate delle zucchine in dispensa puoi realizzare delle zucchine al formaggio e prosciutto decisamente filanti e uniche nel loro genere. Le zucchine, dopo la preparazione, saranno ricoperte di formaggio filante e questo attirerà anche i più reticenti. Da mangiare caldo questo piatto è perfetto da gustare sia a pranzo che a cena e sarà difficile da dimenticare. Devi provare assolutamente a cucinarlo. zucchine al formaggio e prosciutto: ingredienti. Come ingredienti dobbiamo selezionare: formaggio a fette quanto basta Olio d'oliva quanto basta Prosciutto quanto basta 4 spicchi d'aglio Sale quanto basta 2 zucchine Procedimento. Portiamo su un tavolo da lavoro le ...

