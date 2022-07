"Non posso rispondere": vaccino, uno sconvolgente sospetto su Vladimir Putin (Di venerdì 29 luglio 2022) C'è un Paese che ha più paura degli altri per quel che riguarda il Covid: si tratta della Russia di Vladimir Putin, dove la campagna vaccinale e le misure di prevenzione non sono mai state delle più forti. Quella stessa Russia impegnata nella brutale e sanguinaria invasione dell'Ucraina. I contagi, infatti, sono tornati ai massimi dallo scorso 13 aprile: sono stati registrati 11.515 nuovi casi, ma il numero di tamponi effettuati è piuttosto ristretto. A commentare l'ondata ci ha pensato Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino le cui parole sono state rilanciate dall'agenzia Interfax: "I numeri stanno davvero crescendo, vediamo che la curva è salita, questo non avviene solo nel nostro Paese, ma in un certo numero di Paesi tale tendenza è allarmante", ha ammesso Peskov. Interpellato sulla possibilità di reintrodurre l'obbligo di mascherina, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) C'è un Paese che ha più paura degli altri per quel che riguarda il Covid: si tratta della Russia di, dove la campagna vaccinale e le misure di prevenzione non sono mai state delle più forti. Quella stessa Russia impegnata nella brutale e sanguinaria invasione dell'Ucraina. I contagi, infatti, sono tornati ai massimi dallo scorso 13 aprile: sono stati registrati 11.515 nuovi casi, ma il numero di tamponi effettuati è piuttosto ristretto. A commentare l'ondata ci ha pensato Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino le cui parole sono state rilanciate dall'agenzia Interfax: "I numeri stanno davvero crescendo, vediamo che la curva è salita, questo non avviene solo nel nostro Paese, ma in un certo numero di Paesi tale tendenza è allarmante", ha ammesso Peskov. Interpellato sulla possibilità di reintrodurre l'obbligo di mascherina, ha ...

GuidoDeMartini : ?? IO NON DIMENTICO ?? neanche una virgola delle vessazioni che ha dovuto subire chi ha liberamente scelto di non vac… - borghi_claudio : Se il bar di guerre stellari si mette con il PD e speranza non posso chiedere di meglio. Un concentrato di eurismo,… - borghi_claudio : Oggi mio papà ha compiuto 80 anni, è venuto a festeggiare a casa mia, l'ho visto benissimo e gli faccio gli auguri… - billyhargvrove : @edwardmunsonfk @fSTdustin_ non posso negare, ma nell'altra icon> - annapisapasini : RT @ciaosonoicaro: non ne posso più basta tregua -