DiMarzio : #Calciomercato I Il presidente del @losclive: '#RenatoSanches ha due possibilità, il @PSG_inside e il @acmilan' - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DeKetelaere ad un passo. Saltato @renatosanches35 - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RenatoSanche… - sportli26181512 : Milan: Renato Sanches sempre più lontano: Secondo quanto riportato dalla stampa francese il Paris Saint Germain è s… - infoitsport : Calciomercato Milan: dopo CDK pronto l'assalto a Renato Sanches - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DeKetelaere ad un passo. Saltato @renatosanches35 - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RenatoSanche… -

... 2022 Calciomercato, certezze in Francia: Sanches vestirà la maglia del PsgSanches ©LaPresseSanches è in scadenza a giugno 2023, dunque dovrebbe necessariamente rinnovare il contratto - ...CalciomercatoSanches verso il PSG: altra conferma Nonostante la nota forza economica del PSG , l'acquisto diSanches sta richiedendo più tempo di quanto ci si aspettasse. Dalla ...Se la trattativa per Charles De Ketelaere sembra essersi protratta per molto, lo stesso si può dire per quella per Renato Sanches. Mesi fa il suo ...Sta ormai saltando l'operazione in terra francese. Il Milan dovrà guardare altrove per la sostituzione di Franck Kessie ...