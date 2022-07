Mario Kart 8 Deluxe: Annunciati i circuiti del Pacchetto 2 (Di venerdì 29 luglio 2022) Nintendo è lieta di annunciare l’arrivo dopo ben 4 mesi, del secondo Pacchetto di circuiti aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, il quale naturalmente è incluso sia nel servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che nel bundle che include tutti e 48 i circuiti in uscita. Nuovi e vecchi circuiti in arrivo per Mario Kart 8 Deluxe Come per il precedente Pacchetto, il nuovo aggiungerà due ulteriori trofei con le relative piste, tratte dai vecchi giochi della serie, a seguire i dettagli: Trofeo Rapa Tour Veduta di New York – Sfreccia tra gli imponenti grattacieli e goditi un percorso panoramico attraverso il parco in questo percorso ispirato alla Grande Mela e ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 29 luglio 2022) Nintendo è lieta di annunciare l’arrivo dopo ben 4 mesi, del secondodiaggiuntivi per, il quale naturalmente è incluso sia nel servizio Nintendo Switch Online +Aggiuntivo che nel bundle che include tutti e 48 iin uscita. Nuovi e vecchiin arrivo perCome per il precedente, il nuovo aggiungerà due ulteriori trofei con le relative piste, tratte dai vecchi giochi della serie, a seguire i dettagli: Trofeo Rapa Tour Veduta di New York – Sfreccia tra gli imponenti grattacieli e goditi un percorso panoramico attraverso il parco in questo percorso ispirato alla Grande Mela e ...

