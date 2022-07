Lavoro agile, possibile proroga per lavoratori fragili e genitori con figli sotto i 14 anni (settore privato) (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel decreto aiuti ci potrebbe essere la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e coloro che hanno figli minori di 14 anni. Così anticipa Il Mesaggero. La proroga sarebbe stata proposta dal ministro Orlando e ora il governo la valuta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel decreto aiuti ci potrebbe essere ladello smart working per ie coloro che hannominori di 14. Così anticipa Il Mesaggero. Lasarebbe stata proposta dal ministro Orlando e ora il governo la valuta. L'articolo .

orizzontescuola : Lavoro agile, possibile proroga per lavoratori fragili e genitori con figli sotto i 14 anni (settore privato) - millionaireit : Smartworking: ecco le date entro le quali, in assenza di accordi con il datore di lavoro, decade la possibilità di… - VoipVoice_it : Oggi raccontiamo la Storia di #SmartWorking di Parminder Kaur, Operations Manager VoipVoice. Una storia di lavoro a… - httclub1 : RT @MilenaLazzaroni: ?? #Smartworking è una modalità di lavoro “agile” in cui il luogo perde significato. ?? Lavorare #Smart significa lav… - FroioAnna : Smart #working, il lavoro #agile cambia ancora: ecco cosa succede il 1° agosto -