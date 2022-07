Agenzia_Ansa : A luglio l'inflazione tendenziale ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno (+8,0%) a +7,9%. F… - telodogratis : Istat: carrello della spesa +9,1%, record da settembre 1984 - infoiteconomia : Istat: carrello della spesa +9,1%, record da settembre 1984 - infoiteconomia : Istat: carrello della spesa +9,1%, record da settembre 1984 - a70199617 : RT @enzopresutto_: Il prezzo del carrello della spesa monitorato dall’Istat aumenta del 9,1% a luglio,record negativo che non si registrava… -

... tiene l'inflazione Nel secondo trimestre del 2022, l'stima che il pil in Italia - espresso ... Mentre in Italia "rallenta" al 7,9%, ma è nuovo r ecord per ildella spesa , che a luglio ...Forte accelerazione dei prezzi del cosiddetto "della spesa", che si porta al livello record di +9,1%, registrando così un aumento che non si osservava da settembre 1984. Lo segnala l'nelle sue stime preliminari di luglio. Accelerano,...Un aumento che non si osservava da settembre 1984. Nel mese in corso l’inflazione tendenziale ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno (+8,0 per cento) a +7,9 per cento, mentre l ...(Teleborsa) - La crescita dell'inflazione segna il passo a luglio dopo doversi mesi di crescita quasi ininterrotta. Secondo le stime preliminari divulgate dall'Istat, l’indice dei prezzi al consumo re ...