Il boom dei prezzi dell’energia fa ricca Eni | nei primi sei mesi del 2022 utili aumentati del 600% a 7 | 39 miliardi

(Di venerdì 29 luglio 2022) La guerra in Ucraina e l’aumento deicontinuano a farEni. Il gruppo del petrolio e del gas partecipato dal Tesoro ha chiuso il primo semestre con un utile di 7,39contro gli 1,1 deiseidel 2021, in aumento del, e si appresta a migliorare la remunerazione degli azionisti, come annunciato dall’ad Claudio Descalzi, aumentando da 1,1 a 2,4il programma di riacquisto di azioni proprie. Un modo per farne aumentare il valore, a vantaggio degli attuali soci. Il comunicato sui risultati trimestrali ricorda che nelil prezzo medio del barile di petrolio Brent è salito a 113,78 dollari, in aumento del 68%, e il prezzo spot del gas al punto di scambio virtuale italiano si è ...

