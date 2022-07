Hong Kong: si stacca maxi schermo e schiaccia i ballerini, tragedia durante il concerto (Di venerdì 29 luglio 2022) Un gravissimo incidente è occorso durante il concerto di una celebre boyband che si è tenuto giovedì 28 luglio a Hong Kong. Due ballerini sono rimasti feriti dopo essere rimasti schiacciati da un ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Un gravissimo incidente è occorsoildi una celebre boyband che si è tenuto giovedì 28 luglio a. Duesono rimasti feriti dopo essere rimastiti da un ...

RaiNews : Immagini scioccanti. È accaduto davanti agli occhi increduli di migliaia di fan, il maxischermo precipita sui balle… - iim_not_me_ : RT @Bakaa47: a tutta la gente che sta scrivendo ' avrei sperato fossero..' inerente al video del concerto di un gruppo ad Hong Kong,dove u… - MKT_INS : #Shanghai a -0,5% e #Shenzhen a -0,6%. #HongKong scivola in coda con un calo del 2,1%. Debole anche Giappone con… - pIanetnamu : i brividi a leggere ciò che è successo ad hong kong e tanto schifo a vedere il coraggio di certe persone nel riderc… - NicolinaCalifa4 : RT @spjmringday: ho visto il video di hong kong e mi è venuta la pelle d'oca ma come si fa a lasciare uno schermo del genere sospeso in ari… -