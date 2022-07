Genova, strangola e uccide la moglie: “Venitemi a prendere” (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha preso una corda e l’ha stretta intorno al collo della moglie fino ad ucciderla nel capanno di legno di fronte a casa. Il delitto si è consumato oggi, venerdì 29 luglio, a San Biagio, un paese in provincia di Genova. L’uomo, dopo aver strangolato la moglie, ha chiamato i carabinieri per auto-denunciarsi. San Biagio, uccide la moglie strangolandola È morta Marzia Bettino per mano di suo marito Sebastiano Cannella, un uomo di 58 anni. Il delitto si è consumato nella loro abitazione, più precisamente, nel capanno di legno di fianco a casa. Sebastiano ha ucciso la moglie con una corda stretta al collo: l’ha strangolata con la forza delle sue braccia. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato l’omicidio: ... Leggi su tvzap (Di venerdì 29 luglio 2022) Ha preso una corda e l’ha stretta intorno al collo dellafino adrla nel capanno di legno di fronte a casa. Il delitto si è consumato oggi, venerdì 29 luglio, a San Biagio, un paese in provincia di. L’uomo, dopo averto la, ha chiamato i carabinieri per auto-denunciarsi. San Biagio,landola È morta Marzia Bettino per mano di suo marito Sebastiano Cannella, un uomo di 58 anni. Il delitto si è consumato nella loro abitazione, più precisamente, nel capanno di legno di fianco a casa. Sebastiano ha ucciso lacon una corda stretta al collo: l’hata con la forza delle sue braccia. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato l’omicidio: ...

