Gas e petrolio spingono i conti di Eni

(Di venerdì 29 luglio 2022) Eni corre nel secondo trimestre, grazie all’impennata dei prezzi di gas e. E il titolo strappa in Borsa. Questa mattina il gruppo guidato da Claudio Descalzi, impegnato in prima linea insieme al governo italiano nell’assicurare all’Italia nuove fonti di energia alternative a quelle russe, ha presentato alla comunità finanziaria itrimestrali e semestrali, inevitabilmente condizionati dallo scoppio della guerra in Ucraina e dall’impennata del Brent. Numeri che certificano l’ottima tenuta del Cane a sei zampe e che non hanno potuto non lasciare lo stesso Descalzi soddisfatto. “I solidi risultati conseguiti e l’aggiornamento delle nostre previsioni sul mercato di riferimento ci consentono di migliorare la remunerazione degli azionisti aumentando il programma 2022 di acquisto di azioni proprie a 2,4 miliardi di euro”, ha spiegato il manager ...