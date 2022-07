Fortissimo terremoto di magnitudo 4.8 in Grecia (Di venerdì 29 luglio 2022) Un terremoto di magnitudo 4.8 è avvenuto in Grecia oggi alle 15:44 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3260, 22.1330 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 29 luglio 2022) Undi4.8 è avvenuto inoggi alle 15:44 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3260, 22.1330 ad una profondità di 10 km. Ilè stato localizzato ...

GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ Fortissimo #terremoto di magnitudo 4.8 in #Grecia. - motamanet : Nelle Filippine ha fatto un #Terremoto di M 7 cioè fortissimo. A distanza di molte ore si parla di 5 morti e alcune… - squopellediluna : 26/07/1805 – Un fortissimo terremoto colpisce l'Appennino molisano, in particolare il Matese - PicoPaperopoli : ?? #26Luglio 1805 – Un fortissimo terremoto colpisce l'Appennino molisano, in particolare il Matese. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1805 – Un fortissimo terremoto colpisce l'Appennino molisano, in particolare il Matese #AccaddeOggi -