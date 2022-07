Formula 1, arriva l’avvertimento di Charles Leclerc: duro colpo per i tifosi (Di venerdì 29 luglio 2022) Formula 1, dopo la giornata di Prove Libere l’avvertimento di Charles Leclerc ha stupito l’ambiente: duro colpo per i tifosi. La Formula 1, dopo il Gran Premio di Francia, si sposta in Ungheria: il tredicesimo appuntamento stagionale si preannuncia molto entusiasmante. Dopo la gara sul circuito magiaro, arriverà la pausa estiva. Per rivedere il prossimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 29 luglio 2022)1, dopo la giornata di Prove Liberediha stupito l’ambiente:per i. La1, dopo il Gran Premio di Francia, si sposta in Ungheria: il tredicesimo appuntamento stagionale si preannuncia molto entusiasmante. Dopo la gara sul circuito magiaro, arriverà la pausa estiva. Per rivedere il prossimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MARCO196913 : RT @robydeluca91: Formula confermata e ufficialità arrivata: #Borrelli è un nuovo giocatore del #Frosinone. Arriva in prestito con obbligo… - FormulaPassion : #F1 | [Tecnica] In Ungheria la RB18 presenta l'ennesima configurazione della beam-wing, giunta alla quinta iterazio… - robydeluca91 : Formula confermata e ufficialità arrivata: #Borrelli è un nuovo giocatore del #Frosinone. Arriva in prestito con ob… - iamGM8 : RT @poesiadeimotori: Il ritiro di #Vettel arriva nel momento giusto. Difficilmente Aston può dargli una macchina all’altezza. Come detto,le… - io_miky : RT @poesiadeimotori: Il ritiro di #Vettel arriva nel momento giusto. Difficilmente Aston può dargli una macchina all’altezza. Come detto,le… -