F1 GP Ungheria 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Tutto pronto per la tredicesima gara del Mondiale di F1 che si disputa a Budapest ed è valida per il GP di Ungheria 2022. Serve il pronto riscatto alla Ferrari e a Leclerc dopo un weekend nerissimo vissuto in Francia. Per riavvicinare la Red Bull e in particolare un Verstappen che continua a dominare le gare, occorre fare tutto al meglio su un tracciato come quello magiaro dell'Hungaroring, molto esigente nei confronti di piloti e monoposto. Si parte alle ore 15 di domenica 31 luglio, la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go, prevista anche la differita in chiaro in replica su TV8. diretta testuale garantita su Sportface.

