Covid | in calo incidenza e indice di trasmissibilità

ROMA (ITALPRESS) – Scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 727 ogni 100.000 abitanti (22-28 luglio) contro 977 ogni 100.000 abitanti (15-21 luglio). E' quanto emerge dai dati della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel periodo 6-19 luglio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma sopra la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19 luglio rispetto a Rt=1 (0,98-1,02) al 12 luglio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 luglio) rispetto alla rilevazione del 21 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende

