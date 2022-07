Clizia Incorvaia: al mare è una bomba sexy e non è da sola (Di venerdì 29 luglio 2022) Clizia Incorvaia, al mare è una bomba sexy e non è da sola: la bellezza è davvero doppia, entrambe sono in costume. E’ davvero un periodo felice questo per Clizia Incorvaia, che si gode l’amore di Paolo Ciavarro e quello del loro primo figlio insieme, il piccolo Gabriele; addirittura, alcuni rumors vorrebbero una grande festa di matrimonio in arrivo, dopo il battesimo del bambino. L’attrice è stupenda, ma non è da sola: due bellezze (foto: Instagram Clizia Incorvaia).In attesa di dare eventuali notizie ai suoi fan, l’attrice si gode le vacanze al mare e, a quanto pare, è davvero in buona compagna; è una bomba sexy al ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022), alè unae non è da: la bellezza è davvero doppia, entrambe sono in costume. E’ davvero un periodo felice questo per, che si gode l’amore di Paolo Ciavarro e quello del loro primo figlio insieme, il piccolo Gabriele; addirittura, alcuni rumors vorrebbero una grande festa di matrimonio in arrivo, dopo il battesimo del bambino. L’attrice è stupenda, ma non è da: due bellezze (foto: Instagram).In attesa di dare eventuali notizie ai suoi fan, l’attrice si gode le vacanze ale, a quanto pare, è davvero in buona compagna; è unaal ...

