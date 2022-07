Ascolti TV | Venerdì 28 luglio 2022. Don Matteo 13.8%, Scappo a Casa 10.9%. Zona Bianca 6.9%. Cresce l’Opera (5%) (Di venerdì 29 luglio 2022) Don Matteo Nella serata di ieri, giovedì 28 luglio 2022, su Rai1 Don Matteo 12 ha interessato 1.848.000 spettatori pari al 13.8%. Su Canale 5 Scappo a Caso ha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 967.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona ha raccolto davanti al video 664.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Zona Bianca, con ospite Silvio Berlusconi, totalizza un a.m. di 788.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 696.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 240.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 luglio 2022) DonNella serata di ieri, giovedì 28, su Rai1 Don12 ha interessato 1.848.000 spettatori pari al 13.8%. Su Canale 5a Caso ha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 967.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona ha raccolto davanti al video 664.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4, con ospite Silvio Berlusconi, totalizza un a.m. di 788.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 696.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 240.000 spettatori con ...

