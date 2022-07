Arriva la prima solida prova del contagio SARS-CoV-2 da un gatto all'uomo. La scoperta è avvenuta in Thailandia nel 2021 ma è stata pubblicata solo recentemente sulla rivista Emerging Infectious Diseases . Nei prossimi 50 anni sono previste circa 4000 nuove zoonosi tra mammiferi. (Di venerdì 29 luglio 2022) Il contagio Covid-19 uomo animale (e viceversa) non esclude i gatti. La vicenda osservata in Thailandia conferma ufficialmente che anche gli animali domestici sono vettori dell’infezione. Gli studi all’inizio della pandemia avevano già rilevato la presenza del patogeno SARS-CoV-2 in dozzine di gatti domestici. Il caso thailandese costituisce la prima prova del fenomeno e introduce alcune essenziali riflessioni sugli scenari del futuro. Leggi anche › Il primo caso di contagio Covid da gatto a persona: perché dobbiamo proteggere anche l’amico felino ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) IlCovid-19animale (e viceversa) non esclude i gatti. La vicenda osservata inconferma ufficialmente che anche gli animali domesticivettori dell’infezione. Gli studi all’inizio della pandemia avevano già rilevato la presenza del patogeno-CoV-2 in dozzine di gatti domestici. Il caso thailandese costituisce ladel fenomeno e introduce alcune essenziali riflessioni sugli scenari del futuro. Leggi anche › Il primo caso diCovid daa persona: perché dobbiamo proteggere anche l’amico felino ...

