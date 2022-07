Addio all’attrice. Dopo una vita in tv e al cinema è morta: indimenticabili le sue interpretazioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Mary Alice Smith è morta. La famosissima attrice è stata trovata senza vita all’età di 85 anni mercoledì 27 luglio nella sua casa di Manhattan. A comunicare la notizia è stato il Dipartimento di Polizia Locale di New York alla testata Deadline. Il mondo del cinema, ma anche quello del teatro e della televisione sono in lutto. Sono infatti numerosi i film, le serie e gli spettacoli di successo di cui è stata protagonista. Mary Alice Smith era molto popolare anche come simbolo per le persone di colore. Nata il 3 dicembre del 1941 a Indianola, Mississippi, fin da giovane è stata una portavoce della comunità afroamericana. Nel 2005, Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, aveva deciso di ritirarsi a vita privata. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se si suppone che la morte sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Mary Alice Smith è. La famosissima attrice è stata trovata senzaall’età di 85 anni mercoledì 27 luglio nella sua casa di Manhattan. A comunicare la notizia è stato il Dipartimento di Polizia Locale di New York alla testata Deadline. Il mondo del, ma anche quello del teatro e della televisione sono in lutto. Sono infatti numerosi i film, le serie e gli spettacoli di successo di cui è stata protagonista. Mary Alice Smith era molto popolare anche come simbolo per le persone di colore. Nata il 3 dicembre del 1941 a Indianola, Mississippi, fin da giovane è stata una portavoce della comunità afroamericana. Nel 2005,una carriera ricca di soddisfazioni, aveva deciso di ritirarsi aprivata. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se si suppone che la morte sia ...

