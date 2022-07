Veronica Peparini fuori da Amici: le prime parole della ballerina | Perché questo addio? (Di giovedì 28 luglio 2022) La coreografa e ballerina non sarà presente tra gli insegnanti nella prossima stagione del talent di Canale 5, Amici. Raccogliamo le prime parole dell’artista dopo la sua esclusione. Leggiamo insieme l’articolo. E’ giunta notizia che la Peparini non sarà ad Amici 2022-2023. La donna è stata sostituita dal compagno della cantante Giorgia, Emanuele Lo. Un ballerino di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Ricky Martin e Robbie Williams. Inoltre è già stato ad Amici durante le edizioni precedenti, come insegnate di hip hop. Riguardo alla sua assenza dal format della De Filippi dopo 9 edizioni, la Peparini ha commentato così: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 luglio 2022) La coreografa enon sarà presente tra gli insegnanti nella prossima stagione del talent di Canale 5,. Raccogliamo ledell’artista dopo la sua esclusione. Leggiamo insieme l’articolo. E’ giunta notizia che lanon sarà ad2022-2023. La donna è stata sostituita dal compagnocantante Giorgia, Emanuele Lo. Un ballerino di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Ricky Martin e Robbie Williams. Inoltre è già stato addurante le edizioni precedenti, come insegnate di hip hop. Riguardo alla sua assenza dal formatDe Filippi dopo 9 edizioni, laha commentato così: “Gratificata daperiodo intenso, guardo in avanti ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - LilyArteco : @sophiozz Veronica Peparini e Andreas con i figli - ParliamoDiNews : Andreas Muller lancia una frecciatona agli autori di Amici per difendere Veronica Peparini? - Il Vicolo delle News… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - RadioDueLaghi : Anche non ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei professori di Amici 2023, la bocciatura di Veronica Pepar… -