tuttosport : #Zaniolo, vertice #Roma-#Tottenham: #Conte tenta il sorpasso su #Allegri ?? - sportli26181512 : Tottenham: Conte taglia nove giocatori: Il portale The Athletic riferisce che l'allenatore del Tottenham Antonio Co… - pccpla : RT @junews24com: Zaniolo Juve, il Tottenham fa sul serio: vertice con la Roma - - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Rodon piace anche in #PremierLeague. Le ultime #Samp #Tottenham #Conte - calciomercatoit : ???? #Depay in uscita dal #Barcellona: si fa avanti anche il #Tottenham -

ROMA - La Roma questo pomeriggio è partita da Fiumicino per Israele dove sabato sera affronterà ad Haifa ildi. Presente anche il gm Tiago Pinto, che sta chiudendo l'operazione Wijnaldum con il Psg. Non sono partiti con il gruppo, invece, Carles Perez, Eldo Shomurodov e Jordan Veretout. ...La Roma è partita oggi alle 15 con un volo diretto da Fiumicino per la città di Tel Aviv in Israele per sfidare sabato sera in amichevole ildi Antonioad Haifa. Tra i convocati per ... Tottenham: Conte taglia nove giocatori | Mercato | Calciomercato.com Dialoghi in corso tra il club giallorosso e il Galatasaray per il calciatore olandese: la società capitolina ha fissato il prezzo del cartellino.Autografi, sorrisi e un altro bagno di folla. La Roma è partita oggi alle 15 con un volo diretto da Fiumicino per la città di Tel Aviv in Israele ...