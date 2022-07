(Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno litigato Davidee Ivan, ma a uscirne male da questa vicenda è tutto il Torino. Non solo il dt, non solo il tecnico,...

Dall'interno il discorso è differente : di quanto fosse più alta la proposta della Juve rispetto a quella dell'Inter interessa (ed è giusto sia così) al presidente e ai commercialisti del club,...Non serviva la partita contro l'Eintracht Francoforte per dimostrarlo, basti guardare i nomi dei giocatorisono andati via: Belotti, Brekalo, Praet, Mandragora, Pobega, Pjaca e a questi ... Toromania: che vergogna. Juric e Vagnati si scornano e Cairo tace Iscrizione avvenuta con successo. Dei 49 milioni della Juventus non può interessare a chi difende un’idea di Toro, forse vetusta, non al passo con il calcio moderno, ma ancora forte.Torino-Eintracht Francoforte 1-3: così si è conclusa la prima amichevole stagionale della squadra granata. Ma il risultato di una partitella di metà luglio, dopo neppure una settimana di ritiro e cont ...