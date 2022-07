The Walking Dead 11: il trailer italiano svela la data di uscita degli ultimi episodi su Disney+ (Di giovedì 28 luglio 2022) Disney+ ha svelato, condividendo il trailer italiano, la data di uscita degli ultimi episodi di The Walking Dead 11. Disney+, grazie al trailer italiano, ha svelato la data di uscita degli ultimi episodi di The Walking Dead 11: l'appuntamento per i fan italiani è fissato dal 3 ottobre. Nel video promozionale delle ultime otto puntate si ripercorrono gli eventi delle stagioni precedenti e si anticipano delle sequenze riguardanti lo scontro finale con il Commonwealth. La sinossi ufficiale della terza parte dell'undicesima ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022)hato, condividendo il, ladidi The11., grazie al, hato ladidi The11: l'appuntamento per i fan italiani è fissato dal 3 ottobre. Nel video promozionale delle ultime otto puntate si ripercorrono gli eventi delle stagioni precedenti e si anticipano delle sequenze riguardanti lo scontro finale con il Commonwealth. La sinossi ufficiale della terza parte dell'undicesima ...

