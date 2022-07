Temptation Island Vip, concorrente rivela: “Lo feci solo a una condizione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Intervistata dalla collega di Amici 21 Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli si è trovata a parlare anche dell’avventura a Temptation Island Vip, cui partecipò assieme all’ormai ex compagno Stefano Macchi. La speaker di RDA a tal proposito ha confessato di aver accettato di partecipare al reality show di Maria De Filippi solo a una condizione che le fu effettivamente concessa. “Temptation è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto, l’ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere” ha rivelato Anna Pettinelli. “Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) Intervistata dalla collega di Amici 21 Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli si è trovata a parlare anche dell’avventura aVip, cui partecipò assieme all’ormai ex compagno Stefano Macchi. La speaker di RDA a tal proposito ha confessato di aver accettato di partecipare al reality show di Maria De Filippia unache le fu effettivamente concessa. “è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per caso mi è stato proposto, l’ho preso come una scommessa, avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere” hato Anna Pettinelli. “Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto, ...

