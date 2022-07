Superbonus, Cna: “Passo in avanti per sbloccare la cessione dei crediti ma serve attento monitoraggio” (Di giovedì 28 luglio 2022) CNA considera un Passo in avanti l’emendamento approvato al decreto aiuti per sbloccare la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. È stata cancellata l’incongruenza di prevedere la vendita senza limitazioni dei crediti da parte delle banche soltanto a quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate successivamente al primo maggio. Il nuovo testo, quindi, dispone che il regime facilitato si applicherà anche alle cessioni e agli sconti in fattura comunicati al fisco prima di quella data. sbloccare la cessione dei crediti è tra le emergenze da affrontare come ha ricordato la CNA nel corso del recente incontro con il Presidente del Consiglio. La correzione del quadro normativo, tuttavia, non assicura la ripresa regolare del mercato dei ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022) CNA considera uninl’emendamento approvato al decreto aiuti perladeilegati ai bonus edilizi. È stata cancellata l’incongruenza di prevedere la vendita senza limitazioni deida parte delle banche soltanto a quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate successivamente al primo maggio. Il nuovo testo, quindi, dispone che il regime facilitato si applicherà anche alle cessioni e agli sconti in fattura comunicati al fisco prima di quella data.ladeiè tra le emergenze da affrontare come ha ricordato la CNA nel corso del recente incontro con il Presidente del Consiglio. La correzione del quadro normativo, tuttavia, non assicura la ripresa regolare del mercato dei ...

Lopinionista : Superbonus, Cna: “Passo in avanti per sbloccare la cessione dei crediti ma serve attento monitoraggio”… - cnaVdA : Per avere un quadro più preciso della situazione degli interventi legati al Superbonus in Valle d’Aosta, Cna ha pre… - MariaTe27344552 : @Ettore_Rosato Grazie Draghi! - RadioIncontroPs : ?? Il superbonus 110 per cento traina l'economia delle Marche. Ma il futuro è denso di incognite. ?? CNA Marche foto… - massimo_san : RT @iltirreno: Superbonus, l’allarme della coordinatrice Cna Ilaria Niccolini: «Il rischio è chiudere per eccesso di crediti» -