Rompicapo Fiammiferi difficile | 1 mossa e 3 soluzioni | scatena la tua abilità

Leggi su direttanews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Questocoiè dedicato a chi ama gli indovinelli difficili. Avrai solo 7 secondi a disposizione!(Brightside screenshot)Stavolta dovrai sfoderare tutte le tue. Questo giochetto è molto complesso, ma se sei arrivato fino a qui probabilmente credi di essere in grado di farcela. In quanto tempo potresti risolvere uncon i? Spero che tu non abbia in mente di averne molto a disposizione perché avrai solo 7 secondi e dovrai trovare 3! Vuoi provare lo stesso? Il 90 % delle persone non risolve questo genere diin pochi secondi, ma ha bisogno di qualche minuto per fare più tentativi. Poi in questo caso, non dovrai trovare una soluzione unica, bensì 3! A ...